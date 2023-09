Este sábado, às 11h00, o bispo Rui Valério assina, na Sé Patriarcal, a ata de tomada de posse como 18.º patriarca de Lisboa. Se não houver, entretanto, novidades de maior, será elevado à dignidade de cardeal no primeiro consistório que o Papa marcar no próximo ano.



Quando esse consistório tiver lugar, Portugal pode atingir, pela primeira vez na sua história, o número de sete cardeais, cinco eleitores e dois, com mais de 80 anos, não eleitores.









