Dadas em Braga 4874 vacinas da Covid-19 em duas semanas

Nas últimas duas semanas foram vacinadas 4874 pessoas com a primeira dose contra a Covid-19 no Centro de Vacinação, que está instalado no Fórum de Braga.Os utentes chamados têm mais de 80 anos ou idade a partir dos 50 anos, mas com patologias associadas.A administração da vacina está a decorrer dentro do planeamento previsto pelo Agrupamento de Centros de Saúde de Braga e apenas foi interrompida nos dois primeiros dias desta semana, por falta de vacinas. Também a vacinação ao domicílio arrancou em Braga no passado sábado, com dez equipas no terreno, além de continuarem a ser administradas vacinas nos lares do concelho. Em Braga, nesta primeira fase, prevê-se a vacinação de 19 mil pessoas até ao final do próximo mês de abril.