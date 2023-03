Dadores alertam que todos os dias são necessárias 1.000 a 1.100 unidades de sangue

Todos os dias são necessárias entre 1.000 a 1.100 unidades de sangue, afirmou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (Fepodabes), alertando para a urgência de dádivas mais regulares.

Por ocasião do Dia Nacional do Dador de Sangue, que se assinala na segunda-feira, a federação vai lançar uma campanha de sensibilização através da distribuição de cartazes e panfletos com informações sobre a dádiva de sangue e os locais de recolha.

Em 2021, cerca de 35.000 pessoas deram sangue pela primeira vez, um número que a federação considera positivo, embora defenda que é preciso continuar o trabalho de sensibilização junto da população mais jovem e nas escolas.

A Fepodabes completa 41 anos na mesma data (27 de março) e reúne 82 associações locais de dadores de sangue.

"É importante que o 27 de março não se resuma a apenas um dia, mas sim a estender esse espírito a todos os outros dias do ano", sublinhou a federação, em comunicado.