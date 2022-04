Dados apontam para ano turístico "robusto" e "possivelmente" acima de 2019, refere Medina

O ministro das Finanças, Fernando Medina, disse esta quarta-feira que os dados apontam para que 2022 seja um "ano turístico robusto", "possivelmente" acima dos níveis de 2019, o melhor ano para o setor até ao momento.

"[Os dados] apontam para que este ano possamos ter a confiança que seja um ano turístico robusto, possivelmente já acima dos níveis de 2019", afirmou Fernando Medina, na conferência de imprensa após a entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2022.

O titular da pasta das Finanças e ex-presidente da Câmara de Lisboa acrescentou que o Governo irá acompanhar a evolução do setor turístico nos próximos meses e apoiará as empresas, para que a recuperação do turismo "possa acontecer de forma bem sucedida".

"Por favor, não me fale este ano em turistas a mais, nós queremos que este ano seja bom para o setor turístico, será muito boa notícia para as nossas empresas, para o país", respondeu desta forma o governante a uma questão dos jornalistas.

O ministro das Finanças entregou esta quarta-feira, no parlamento, às 13h10, a proposta de OE2022, a primeira do terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta do PS na Assembleia da República.

O OE2022 vai ser votado na generalidade dia 28 e 29 de abril, num processo que culminará na votação final global em 27 de maio, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes.