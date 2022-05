Dados revelam que mais de um quarto das mortes por afogamento em Portugal foram intencionais

Nos últimos 30 anos, 6 057 pessoas, maioritariamente adultos, morreram por afogamento em Portugal. Os homens representam a maior fatia, com representação de 69% a nível nacional.



Segundo dados divulgados num estudo e analisados pelo jornal "Público", entre 1992 e 2019, 1 629 foram afogadas intencionalmente.





Os resultados constam de um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, da investigadora Catarina Queiroga.Em declarações aos jornail a investigadora refere que no caso das pessoas com 65 ou mais anos os resultados "são alarmentes", com 38% do total de óbitos.