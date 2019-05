Daniel Ferro nomeado presidente da administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte

O antigo presidente da administração do Hospital Garcia de Orta Daniel Ferro vai liderar o Centro Hospitalar Lisboa Norte, substituindo no cargo Carlos Martins, que presidiu seis anos às unidades de Santa Maria e Pulido Valente.



"O Governo designou Joaquim Daniel Lopes Ferro, Luís Filipe Pereira dos Santos Pinheiro, Maria de Lourdes Caixaria Bastos, Pedro de Andrade Pais Pinto dos Reis e Ana Paula Dias Costa Fernandes para os cargos, respetivamente, de presidente e vogais executivos do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte", refere o comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira.





Há cerca de um mês, Daniel Ferro tinha sido substituído na administração do Garcia de Orta, em Almada, por Luís Manuel Martins Amaro.Daniel Ferro é licenciado em Direito e tem pós-graduações em Administração Hospitalar e em Estudos Europeus.Além de presidir à administração do Garcia de Orta, foi vogal da administração do Centro Hospitalar Lisboa Central entre 2007 e 2010 e ainda vogal executivo do Hospital de Santa Marta, em 2006 e 2007.Recentemente, enquanto presidente do Garcia de Orta, passou pela polémica das urgências de pediatria, com denúncias de vários profissionais e da Ordem dos Médicos em relação à falta de recursos humanos para assegurar as escalas.No final de 2018 foram também tornados públicos problemas de falta de anestesistas, levando na altura a que o Hospital reduzisse a atividade cirúrgica.A falta de anestesistas é um problema que afeta várias unidades do SNS em todo o país.