Imagens mostram cenário nunca visto no Aeroporto de Lisboa e dezenas de aviões TAP parados

O anúncio feito no passado dia 19 de março pela companhia aérea portuguesa TAP foi claro, dos 90 destinos para os quais voava, a TAP passaria a voar para apenas 15 a partir desta segunda-feira. As imagens a que oteve acesso confirmam o cenário nunca antes visto no Aeroporto de Lisboa, dezenas de aviões estão estacionados por tempo indeterminado devido às medidas extremas para o combate à propagação da Covid-19.A pandemia de coronavírus obrigou a companhia aérea a tomar medidas inéditas em toda a sua história e a reduzir ao mínimo as ligações aéreas disponíveis.A Comissão Europeia determinou também a suspensão de todos os voos "não essenciais" de e para fora da UE, sendo que Portugal fixou várias exceções nestas ligações. A TAP vai continuar a voar para algumas das comunidades portuguesas relevantes e vai manter praticamente todas as rotas internas.Mais informação sobre a pandemiadedicado ao coronavírus

