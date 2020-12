Dê as boas vindas a 2021 com duas propostas de refeição por chefs conceituados

A entrada em 2021 será marcada por restrições devido à pandemia, mas nada impede a criatividade e os prazeres da mesa. Manda a tradição que a festa seja farta - para atrair a prosperidade no novo ano que aí vem - e cheia de paladar. Odesafiou dois conceituados chefs, Guilherme Spalk (do restaurante Via Graça) e Fábio Alves (do restaurante Suba), a deixarem aos leitores doduas propostas para reproduzir em casa ou servir de inspiração para outras iguarias originais.A proposta de Guilherme Spalk reúne sabores luxuosos e originais, como o lombo com caviar ou o tártaro de carabineiros, com a gastronomia portuguesa saborosa e simples , aqui representada por um tradicional leite-creme queimado. De comer e chorar por mais!Já a proposta de Fábio Alves bebe diretamente nas nossas raízes a inspiração: o típico bacalhau e as doces rabanadas, numa versão inovadora com gelado e morangos para uma refeição mais requintada.Não se esqueça que qualquer belíssimo prato pede também um bom vinho e uma decoração a preceito. Uma fórmula de sucesso garantido são os apontamentos de cor e brilho, numa base monocromática. Rodeie-se de amor e terá tudo pronto para entrar no novo ano em clima de felicidade e esperança!EntradaTártaro de carabineiros3 carabineiros1 chalota picadaSalsa q.b.Cebolinho q.b.1 Gema de ovoAzeiteSalPreparação:Descasque os carabineiros. Salteie as cabeças em azeite, e esmague-as até saírem os sucos todos. Passe no passador. Pique os carabineiros e misture com os restantes ingredientes, adicione os sucos das cascas e emprate com a gema no meio do tártaro. Sirva com tostas.Sugestão de vinhoIlha Blanc de Noir 2018Casta tinta negra molePRATO PRINCIPALLombo de vaca com caviar200 gr lombo de vacaSalPimentaMolho:2 colheres maionese1 chalota picadaCebolinho picado q.b.1 colher chá mostarda1 colher sopa sumo limãoPimenta preta q.b.Marcar o lombo de vaca, deixar arrefecer, corte finamente a frio e estenda no prato. Misture todos os ingredientes do molho e coloque por cima do lombo, e finalize com uma colher de chá de caviar por cima.Sugestão de vinhoQuinta da Viçosa 2008Touriga Nacional e MerlotSOBREMESALeite-creme800 ml leite gordo200 ml natas8 gemas150 gr açúcar50 gr maizenaRaspa limãoPau de canelaFerva o leite com as natas, pau de canela e o limão. Bata as gemas com o açúcar e a maizena até ficar cremoso. Quando o leite ferver adicione com cuidado as gemas com o açúcar. Volte a levar ao lume até engrossar. Queime na hora de servir.Crocante língua de Veado20 g de farinha peneirada20 g de açúcar em pó20 g de manteiga derretida20 g de clarasPreparação: Juntar os ingredientes, envolver bem e esticar o preparado finamente sobre papel vegetal, usar os moldes para obter as formas que desejar do crocante e levar ao forno a 170 graus aproximadamente 7 minutos.PRATO PRINCIPALBACALHAU, BATATA-DOCE, LEGUMESBacalhau150 g lombo de bacalhau1 dente de alho2 g de tomilho2 g de coentros1 g de pimenta-preta em grão100 g de azeitePreparação:Colocar os ingredientes todos num recipiente fundo e levar ao forno 10 minutos a 75 graus, reservar o bacalhau, os sucos que ficam no recipiente, passamos num passador e com ajuda de uma varinha emulsionamos para colocar por cima do bacalhauPuré de batata-doce150 g de batata-doce5 g de alecrim10 g de tomilho20 g de alho1 Folha de louro2 g folhas de orégãos100 g de azeiteQ.b. de pimentaQ.b. de salPreparaçãoLevar a batata-doce a assar com a pele, um fio de azeite, sal, pimenta e os aromáticos a exceção do alho e do alecrim. Assar aproximadamente 40 minutos a 170 graus, enquanto a batata-doce assa colocamos o azeite, o alho e o alecrim no fogão até começar a ferver. Retirar do fogão e deixar repousar. Quando a batata-doce estiver assada, retirar a pele e triturar, adicionando o azeite previamente aromatizado enquanto tritura para ligar o puré.Legumes1 minicenoura,1/2 couve pack-choy, 1 uni. bimi1 dente alho, Q.b. de azeitePreparaçãoBringir os legumes aproximadamente 3 minutos, esfriar em água e gelo, escorrer, colocar num saute um fio de azeite e o alho esmagado, adicionar os legumes e deixar alourar bem.SOBREMESARABANADA EM GELADODE ARROZ-DOCE E MORANGOSMACERADOS EM VINHO DO PORTOGelado de arroz-doce100 g de arroz carolino150 g de açúcar500 g de leite100 g de nata3 gemas1 pau de canela100 gr de água1 limão1 pitada de salPreparação: Cozer o arroz em 400 gr de leite, enquanto o arroz coze fazemos uma calda com a água e o açúcar, a casca do limão e o pau de canela. Quando o arroz estiver cozido, escorrer e reservar 100 gr do leite da cozedura. A este leite juntamos a calda, o arroz e as gemas, mexemos e, por fim, juntamos as natas previamente levantadas. Levamos ao congelador.Rabanadas200 g de pão rabanas200 ml de leite2 ovos1/2 cálice de licorQ.b. de açúcarQ.b. de canela em póQ.b. de óleoPreparaçãoDeixar o pão ao ar de um dia para o outro para ele ficar um pouco duro. Cortar fatias grosseiras. Num recipiente colocar o leite e noutro colocar os ovos juntamente com o licor e bater. Passar o pão pelo leite e depois pelos ovos e levar a fritar em óleo abundante. Deixar repousar um pouco em papel absorvente, juntar o açúcar e a canela num recipiente. À parte, envolver bem e panar a rabanada neste preparado.Morangos macerados200 g de morango1 pau de canela1 estrela de anis25 g de redução balsâmica15 g de Vinho do Porto20 g de açúcar mascavadoPreparaçãoCortar os morangos em cubos pequenos, adicionar os restantes ingredientes, envolver e reservar no frio de um dia para outro. Passar o preparado por um passador, em seguida colocamos os morangos em cima da Rabanada, juntamente com mais alguns frutos vermelhos a gosto. Regamos com o caldo dos morangos macerados.