De casa para os shoppings: Multidões enchem centros comerciais e lojas de rua para compras de Natal. Veja as imagens

Osvoltam este sábado a ter recolher obrigatório a partir das 13h00, com o comércio e a restauração a ter também de fechar portas a essa hora. Muitos portugueses estão, por isso, a fazer as compras de Natal, mesmo em tempos de pandemia.Milhares correram esta sexta-feira ao, após o levantamento das restrições, e este sábado muitos recorreram às ruas típicas de comércio e aos centros comerciais, de norte a sul do País, antes do recolher obrigatório Às 13h00.Este é o quinto fim de semana consecutivo em que a proibição de circulação na via pública a partir das 13h00 ao fim de semana é aplicada nos concelhos considerados de risco muito elevado ou extremo de transmissão pelo novo coronavírus, com 113 municípios atualmente incluídos nestes dois níveis de risco.A decisão de manter esta restrição neste e no próximo fim de semana foi anunciada na semana passada pelo primeiro-ministro, António Costa, que disse que a estratégia do Governo é manter o esquema em vigor até ao Natal.