Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, recebeu, no fim de semana, uma concentração internacional de telescópios com mais de 400 participantes de todo o País, Espanha, França e Alemanha. Paulo Sanches, da organização, explicou que, em 2020, contavam “receber os primeiros estrangeiros”, de Espanha, mas a pandemia acabou por cancelar a concentração.









Em 2009, Ano Internacional da Astronomia, o Clube das Ciências, que Paulo Sanches fundou em 1999 no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, onde é professor de Física e Química, fez a primeira concentração. “Se se fazem concentrações de motos, porque não fazer de telescópios?”, questionou então.

Para além de palestras no pavilhão municipal, este fim de semana houve tempo para observar o Sol e, já no Santuário de São Torcato, foram montados os telescópios e convidada toda a comunidade para a experiência de observar o céu.