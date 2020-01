De olhos postos no céu. Foi assim que milhares de pessoas se despediram de 2019 olhando para o céu da capital iluminado pelo fogo-de-artifício.Nem o frio estragou a festa que se fez ao som de Xutos e Pontapés e Ornatos Violeta no Terreiro do Paço, em Lisboa.Houve até quem fizesse centenas de quilómetros para celebrar a noite mais longa do ano em Lisboa.À 00h00, claro está, não podiam faltar as passas, regadas com muito álcool, e os habituais desejos de Ano Novo: Amor, paz e saúde.