Covid-19 em Portugal tem origem genética de Itália

O Secretário de Estado Adjunto da Saúde afirmou que "a disseminação do vírus em Portugal foi assente numa mutação oriunda de Itália, que gerou centenas de mortes, nomeadamente no norte do País".

João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (ISNA), avançou que a "variante genética do vírus é proveniente da Lombardia, em Itália, e instalou-se em Portugal a 20 de fevereiro nas regiões norte e centro, nomeadamente em zonas industriais. Essa variante praticamente desapareceu".