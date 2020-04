De pé e dentro de descapotável em andamento. Padre celebra missa em tempos de pandemia pelas ruas de Oeiras

A missa deste sábado foi celebrada de forma original e diferente em Oeiras. O Padre Nuno Westwood celebrou o momento de oração dentro um carro descapotável que percorreu as ruas do município.O momento foi captado em vídeo e partilhado nas redes sociais. De acordo com uma das várias publciações, a realização da missa nestes moldes foi possível devido ao apoio dos escuteiros do Agrupamento 1354.Nas imagens é possível ver o padre dentro do carro que faz lembrar o papamóvel a seguir atrás de uma outra viatura que transporta a imagens da Nossa Senhora de Fátima.