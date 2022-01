Declarações da professora de teatro levam escola do menino morto após toma da vacina Covid-19 a abrir processo interno

"Esta criança passou a semana pálido e cheio de olheiras e a respirar mal. Esta criança disse-me "ando cansado desde que tomei a vacina", escreveu Liliana Leite, professora de teatro, num post no Facebook, acrescentando: "É a minha terceira criança que passa mal com vacina".

A autópsia à criança de seis anos que morreu no Hospital Santa Maria, em Lisboa, está concluída, mas são necessários exames complementares, cujas conclusões só deverão ser conhecidas dentro de um mês, segundo o Instituto Nacional de Medicina Legal.

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 São João de Deus, estabelecimento frequentado pelo menino de 6 anos que morreu após receber a vacina contra a Covid-19, expressou esta quarta-feira as condolências pela morte da criança e confirmou a abertura de uma averiguação interna sobre as declarações da professora de teatro de Rodrigo.Numa publicação na rede social Facebook, o grupo refere que as informações divulgadas nas redes sociais pela professora de teatro "não representam a posição da APEE", uma vez que a colaboradora em causa leciona uma atividade extracurricular de apenas uma hora à turma do menino. O estabelecimento acrescenta ainda que as mesmas informações "não condizem com os factos apurados até à data pela direção desta associação", confirmando a existência de um processo de averiguação interna.A Diretora do Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre revelou àque foi disponibilizado apoio psicológico para os pais da criança, assim como para os restantes pais. A professora acompanha o menino com regularidade revelou ainda à Diretora do Agrupamento que Rodrigo se encontrava "bem" na semana anterior à sua morte.