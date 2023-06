Declarada ‘guerra’ aos contadores de rega privados no Algarve

“Com esta falta de água não é compreensível que haja este tipo de contadores para regar quintais ou piscinas”, refere António Pina, presidente da AMAL.



A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) quer cortar nos contadores de rega privados, uma vez que as famílias são responsáveis por 90% do consumo total urbano de água na região.“Com esta falta de água não é compreensível que haja este tipo de contadores para regar quintais ou piscinas”, refere António Pina, presidente da AMAL.

Os contadores em questão pagam a água a um preço mais reduzido, uma vez que não têm incluída a taxa de resíduos. Para haver intervenção dos municípios é necessário alterar as regras, no âmbito da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, num pedido feito durante uma reunião por videoconferência com o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, na sexta-feira.









Leia também Governo restringe uso da água no sotavento algarvio devido à seca Foi decidido pelos autarcas antecipar o encerramento das piscinas públicas, situadas no Litoral, e diminuir a água usada na rega de jardins. O desafio para este ano é que “o consumo urbano seja de crescimento zero em relação a 2019”, o que se antevê difícil, “tendo em conta que, quando comparado com 2019, espera-se um ano turístico ainda maior”, adianta o responsável.

A dia 15 deste mês vai avançar também uma campanha para sensibilizar a população da necessidade de poupar água. O Algarve é a região mais afetada pela seca, o que motivou a criação de uma ‘task force’.