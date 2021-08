Deco alerta para aumento de burlas na internet. Saiba como proteger-se

A Deco está preocupada com a escalada de casos de consumidores vigarizados, nas redes sociais, na procura de crédito fácil. “Todos os dias nos aparecem casos de pessoas que perdem 100, 200 ou até mil euros nestas fraudes”, revela aoNatália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira, que teme o agravamento destas situações com o fim das moratórias.As promessas de crédito fácil e rápido aparecem nas redes sociais - por vezes nas caixas de comentários - através de falsos intermediários de crédito que garantem montantes que podem ir até aos 30 mil euros, solicitando para isso a transferência de 100 ou 200 euros para a concretização da operação. Não raras vezes, sucedem-se as solicitações para que o consumidor envie mais e mais euros, chegando ao final sem empréstimo e sem rasto das verbas transferidas.