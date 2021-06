Deco Proteste recomenda pedir revisão do prémio na renovação do seguro automóvel

A Deco Proteste recomenda aos consumidores que não viram refletida na fatura do seguro automóvel a redução de sinistralidade, causada pela pandemia de Covid-19, que peçam à seguradora uma revisão do prémio, na renovação do seguro.

"Enquanto vigorar o regime excecional [atualmente de calamidade], aconselhamos os consumidores cujas seguradoras não tenham procedido a uma revisão do prémio, na data da renovação do seu seguro automóvel, a contactarem-nas e a solicitá-lo", defendeu a economista da Deco Proteste, Monica Dias, ressalvando não existirem, no entanto, garantias de concretizar uma diminuição do valor do prémio, uma vez que a seguradora "não é obrigada" a fazê-lo.

Tal como o aumento de acidentes na estrada encarece o seguro automóvel, uma baixa de prémios está associada a uma redução da sinistralidade rodoviária, que se regista há mais de um ano, em todo o mundo, acompanhando o registo de infeções por Covid-19, o que tem gerado reclamações de automobilistas que pedem reembolso ou compensação.