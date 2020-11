As decorações de Natal no edifício da Câmara de Setúbal estão a ser muito contestadas nas redes sociais, com a autarquia a ser acusada de megalomania.Muitas das críticas lembram que o município ainda tem focos graves de pobreza, como na Quinta da Parvoíce, recentemente denunciada numa reportagem daA autarquia garante que estas decorações nos Paços do Concelho ocorrem há vários anos e atraíram ao edifício mais de 10 mil pessoas em cada ano. A câmara diz que esta decoração custou três mil euros.