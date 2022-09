Decorre julgamento de mulher suspeita de matar o companheiro em Matosinhos

Decorreu no tribunal de Matosinhos, esta tarde de quarta-feira, a continuação do julgamento de Sandra Ribeiro, suspeita de ter provocado a morte de Manuel Ribeiro, de 45 anos, em Matosinhos.Segundo a acusação, a arguida, de 42 anos, num contexto de violência doméstica, em 27 de setembro de 2021, agrediu o companheiro na cabeça com um vaso de plástico e depois esfaqueou a vítima nos pés e na perna.O homem foi ainda agredido, na cabeça com uma peça de cerâmica.Durante esta sessão de julgamento, o dono do café, frequentado pelo casal, confirmou que o homem e a mulher costumavam consumir bebidas alcoólicas e eram vistos, algumas vezes, em estado de embriaguez.Nesta audiência, dois agentes da PSP também confirmaram o registo de episódios de violência doméstica entre o casal.A mulher responde pelo crime de violência doméstica agravado pelo resultado morte.Segundo a autópsia e as perícias feitas ao corpo, a morte de Manuel Ribeiro ocorreu em resultados de um evento arrítimico provocado pela perda de sangue abundante, associado a outras patologias e intoxicação alcoólica aguda.