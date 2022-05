O Santuário de Fátima voltou a encher-se esta sexta-feira de manhã para as cerimónias da Peregrinação Internacional Aniversária de 13 de maio.As celebrações decorrem com um verdadeiro mar de peregrinos e fiéis que acorreram ao local, dois anos após o início da pandemia da Covid-19 e, agora, com o fim das restrições. Já na noite de quinta-feira, na Procissão das Velas, contaram-se mais de 200 mil peregrinos no local.