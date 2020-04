Decretada cerca sanitária em Câmara de Lobos na Madeira devido ao coronavírus

Foi decretada este sábado uma cerca sanitária em Câmara de Lobos, na Madeira, devido ao coronavírus.

A medida, anunciada pelo Presidente da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque, estende-se por um período de 15 dias, a partir das 00h00 do dia 19 de abril, domingo. "Esta cerca sanitária faculta às autoridades regionais de saúde o acompanhamento das famílias da freguesia de Câmara de Lobos, bem como um controlo sanitário da mesma, tendo em vista a salvaguarda da saúde de todos os residentes, possibilitando ainda a conteção da expansão da pandemia a nível regional", anunciou."A freguesia de Câmara de Lobos encontra-se em situação epidemiológica potencial de transmissão local avançada, com elevado risco de surgimento de cadeias de transmissão, quer a nível local, quer a nível regional", afirmou, acrescentando que "é essencial adotar medidas excecionais para acautelar a saúde da população de câmara de Lobos e da Região Autónoma da Madeira".Miguel Albuquerque sublinha que a decisão foi tomada de acordo com a autoridade de saúde de Câmara de Lobos, com o parecer da Autoridade de Saúde Regional, a concordância do presidente da câmara e a anuência do representante da República.