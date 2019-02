Dedicação faz do Colégio de Nossa Senhora do Rosário a melhor escola do Básico

Neste estabelecimento do Porto os ex-alunos voltam e partilham experiências. É a melhor escola do ranking de 2018.

Por Ana Silva Monteiro | 01:30

O Colégio de Nossa Senhora do Rosário, no Porto, ficou em primeiro lugar no ranking do Ensino Básico a nível nacional, com média de 4,52 pontos. A dedicação, o rigor e o trabalho são a base para os bons resultados. "É um sentimento de contentamento, porque sentimos que fazemos um trabalho com muita dedicação, com muito rigor que nos leva a bons resultados. É bom saber que estamos a dar um bom contributo na qualidade da educação em Portugal, no reconhecimento de uma escola católica", diz ao CM Maria Teresa Nogueira, diretora do colégio.

A proximidade entre a escola e os alunos é um fator que leva ao sucesso. "Cerca de 80% dos nossos alunos fazem um percurso da sua escolaridade obrigatória no colégio. Dessa maneira, conhecemos muito bem os nossos alunos e sabemos como estimulá-los progressivamente para darem o seu melhor", explica.

O colégio é muito procurado, mas as vagas são sempre muito reduzidas. Muitos dos alunos que já saíram do estabelecimento de ensino voltam para visitar aquela que foi a sua segunda casa durante vários anos. "Os que estão na faculdade, logo que têm uma abertura, vêm cá, muitas vezes para dar testemunho aos mais novos. Mais tarde vêm falar já sobre a atividade profissional, e às vezes já como pais. Passam de alunos a encarregados de educação, num local que lhes diz muito", conta Maria Teresa Nogueira.



DEPOIMENTOS



Diogo Maia aluno do 10º ano de economia

"Criamos uma grande empatia com o professor"

"Eu acho que o principal fator de sucesso na nossa escola são os professores, porque o professor é mais do que uma pessoa que está lá a ensinar, é alguém com quem criamos uma grande empatia e que se esforça para nos manter empenhados."



PORMENORES

Preferência às famílias

Com vagas muito reduzidas, o colégio dá preferência a filhos ou irmãos de antigos alunos. "Tenho dois irmãos mais velhos que também andaram aqui. Estão os dois na universidade e é o percurso deles que quero seguir", diz Diogo Maia.



Atividades extra

O estabelecimento de ensino tem várias atividades extra-curriculares, que ajudam os alunos a ficar mais motivados para as disciplinas e dão aptidões para outras áreas. Dança, música, desporto e pintura são algumas das atividades.



Colégio centenário

O Colégio de Nossa Senhora do Rosário conta com mais de 140 anos. É uma das obras do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria.