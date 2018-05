Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quartos de estudantes com reduções em IRS

Programa de Arrendamento Acessível prevê incentivos fiscais para quem arrendar a universitários deslocados.

Por Mário Freire | 01:30

O Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior (PNAES), apresentado esta quinta-feira em Coimbra, prevê incentivos fiscais para os universitários e proprietários que arrendem casas aos estudantes. O objetivo é facilitar a vida aos 113 mil estudantes deslocados no ensino superior público. Segundo dados revelados pelo Governo, o custo médio de alojamento universitário é 4,39 euros por metro quadrado, sendo Lisboa (6,06 euros/m2) a cidade mais cara.



Segundo Fernanda Rollo, secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para aumentar a oferta, o PNAES apresenta incentivos, como é o exemplo da "dedução em IRS" das rendas pagas por estudantes deslocados até aos 25 anos com alojamento, e isenções na tributação de IMI para os proprietários que coloquem casas no arrendamento a estudantes com valores acessíveis.



O plano é uma "forma de responder às necessidades dos alunos com dificuldades financeiras", envolvendo as instituições de ensino e autarquias, "que podem recorrer a um fundo de reabilitação de edifícios e os disponibilizar para residências universitárias, para combater o custo crescente das rendas devido a fatores como a pressão turística".



Existem em Portugal 33 instituições de ensino superior públicas e 182 residências, com 13 971 camas disponíveis em cerca de 8 mil quartos.



Reabilitar e transformar em residências

Um dos instrumentos disponíveis para o alojamento estudantil acessível é o Fundiestamo, empresa do grupo Parpública que gere fundos de investimento imobiliário e através do qual as instituições podem disponibilizar os imóveis para reabilitação, afetando-os ao uso de residência universitária. Segundo a secretária de Estado do Ensino Superior, Fernanda Rollo, já há autarquias e instituições de ensino superior público interessadas.



Medidas "positivas" mas "insuficientes"

Os responsáveis das três maiores academias do País, Lisboa, Porto e Coimbra, consideram positivas as medidas anunciadas. No entanto manifestaram dúvidas sobre os seus efeitos e avisam que o problema vai manter-se no início do próximo ano letivo.