Definida lotação máxima das praias nacionais

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) fixou a lotação máxima de pessoas para várias praias do país, tendo em conta as regras de distanciamento social que é necessário manter devido à pandemia de Covid-19.

Lotação das praias do Barlavento Algarvio

Nazaré, com 17 100 pessoas, tem a maior lotação de todas. Já no Algarve, as maiores são as praias de Monte Gordo e Faro, ambas com 12 600 pessoas. Ainda na região algarvia, uma das mais famosas, a praia da Marinha, leva apenas 15 pessoas.

A APA definiu uma área de 8,5 metros quadrados por pessoa e teve em conta fatores como a dimensão do areal, a influência das marés, os acessos e a capacidade de estacionamento. Aspetos ligados ao risco costeiro, como por exemplo a existência de arribas, também tiveram influência nos cálculos.

Lotação das praias do Sotavento Algarvio





A capacidade das praias para as regiões do Algarve, Tejo e Oeste foi ontem divulgada no site da APA, que promete divulgar em breve os dados para as regiões Norte, Centro e Alentejo. A época balnear começa a 6 de junho.