Demitem-se chefes da equipa de urgência do hospital da Póvoa de Varzim

Na notícia publicidade no 'site' do sindicato é mencionado que





Leia também Hospital de Setúbal assegura que serviço de obstetrícia "está a funcionar normalmente" nas noites de 31 de dezembro de 2021 e 1 de janeiro de 2022 em vez de cinco médicos havia apenas dois médicos para os doentes da área médica.

Os chefes de equipa de urgência do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde apresentaram esta sexta-feira uma carta de demissão ao Presidente do Conselho de Administração e ao Diretor Clínico.A demissão coletiva é motivada pela "grave carência de recursos humanos médicos no Serviço de Urgência daquele centro hospitalar que já não permite assegurar cuidados em segurança para os doentes", refere o Sindicato Independente dos Médicos.A carta de demissão foi assinada por todos os chefes de equipa, com exceção da Diretora do Serviço de Urgência que também exerce funções de chefe de equipa.nas noites de 31 de dezembro de 2021 e 1 de janeiro de 2022 não existiam médicos no Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia.