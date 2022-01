Demitem-se em bloco doze chefes de equipa da Urgência do Hospital de Beja

Doze chefes de equipa da Urgência do Hospital de Beja apresentaram esta terça-feira demissão dos cargos alegando não terem condições para tratar dos doentes com qualidade e segurança, sobretudo devido à falta de médicos e sobrecarga de trabalho.Os especialistas demissionários pedem "uma reavaliação da situação" daquele serviço hospitalar, gerido pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), e a "resolução da carência de recursos humanos médicos" e deram "um prazo de duas semanas para agendamento de uma reunião entre os elementos interessados". A administração do ULSBA já reagiu e promete reunir, hoje, com os chefes de equipa queixosos.