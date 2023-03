Demitiu-se membro mais influente do organismo do Vaticano de luta contra pedofilia

O membro mais influente do organismo do Vaticano responsável pela luta contra a pedofilia na Igreja Católica demitiu-se.

O padre Hans Zollner "pediu para ser dispensado das suas funções", disse esta quarta-feira o presidente da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores, o cardeal Sean O'Malley.

A renúncia das funções desta comissão, aceite pelo Papa Francisco em 14 de março, é justificada oficialmente com a recente nomeação do prelado para outras funções - Hans Zollner é agora consultor da diocese de Roma para as questões da luta contra as agressões sexuais.