O Ministério Público (MP) está a investigar a demolição do jardim de infância Sophia de Mello Breyner Andresen, no Entroncamento. O edifício foi inaugurado em 2008 e custou 1,2 milhões de euros. Teve ordem de encerramento no ano passado, depois de o Laboratório Nacional de Engenharia Civil ter concluído que o jardim de infância não tinha condições estruturais de segurança.









Ver comentários