Demora a ligar 112 atrasa tratamento em casos de AVC

É uma emergência médica e que obriga a uma intervenção muito rápida, já que a demora na ida para o hospital pode atrasar o tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC) e representar lesões graves e irreversíveis para o paciente.

Um AVC acontece quando uma determinada área do cérebro deixa de receber sangue, devido a uma artéria entupida, ou por causa de um rompimento de uma artéria, o que origina uma hemorragia. De forma a evitar que tal aconteça, é importante conhecer os sintomas. "Os principais sinais são ‘três F’: alteração da face, da força e da fala", começa por explicar ao Correio da Manhã João Pedro Marto, neurologista no Hospital Egas Moniz, em Lisboa.

Ainda assim, de acordo com o especialista, há pacientes, com estes sintomas, que ficam em casa "à espera que passe", o que pode colocar em risco a vida da pessoa. "É importante as pessoas perceberem que não podem ficar em casa com sintomas. Devem ligar imediatamente para o 112 e seguir as indicações", acrescenta o médico. Depois de ligarem para o número de emergência médica, os doentes são encaminhados para a ‘Via Verde do AVC’, criada para agilizar o tratamento deste tipo de casos.

"Há pessoas que vão diretamente para o hospital, mas esta não é a situação ideal, porque é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes que sabe qual unidade é que está pronta para receber o doente. Nestes casos, e como se costuma dizer, tempo é dinheiro. Se passarem horas desde os primeiros sinais, as possibilidades de tratamento são limitadas", frisa o clínico. Já no hospital, o doente realiza uma Tomografia Computadorizada (TAC) e recebe um medicamento injetável.



DISCURSO DIRETO

João Pedro Marto, neurologista no Hosp. Egas Moniz

CM - É comum o AVC surgir em jovens?

João Pedro Marto – Infelizmente, sim, o número de acidentes vasculares entre jovens tem aumentado nos últimos anos e está relacionado com fatores de risco como o tabaco e o álcool.

– Quais as preocupações atuais relativamente ao AVC?

– O Acidente Vascular Cerebral continua a ser a principal causa de morte em Portugal. É importante sensibilizar a população para este dado, para que estejam em alerta para os sintomas e para que saibam o que fazer caso tenham de lidar com o AVC.



PRIMEIROS SOCORROS

Proteja a vítima procurando abrigo e roupa quente

Coloque a vítima num quarto quente ou num abrigo. Se estiver com a roupa molhada, retire-a, mantendo a pessoa seca e quente, enrolada num cobertor, incluindo cabeça e corpo.



Ofereça bebidas quentes mas afaste a vítima do álcool

A parte central do corpo. Bebidas quentes podem ajudar no aumento da temperatura corporal, mas não ofereça bebidas alcoólicas, nem tente dar de beber a uma pessoa inconsciente.