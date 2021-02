A Fundação Nossa Senhora da Assunção, em Valongo do Vouga, Águeda, vacinou indevidamente várias pessoas contra a Covid-19, segundo várias denúncias que chegaram à Ordem dos Enfermeiros.“Houve utilização indevida de vacinas. Não há justificação, segundo as normas desta fase do plano de vacinação. É o caso dos pais das duas enfermeiras do Lar, o presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, o secretário de junta e o presidente da irmandade da Nossa Senhora da Conceição”, denuncia Miguel Figueiredo.Outro dos acusados é o padre da freguesia, João Paulo Sarabando.A Fundação não respondeu aos contactos do