Mau funcionamento da Justiça mais do que duplica queixas num ano

Nunca tantos reclamaram do funcionamento da Justiça em Portugal como no ano passado. As queixas apresentadas à Inspeção-Geral dos Serviços da Justiça (IGSJ) mais do que duplicaram, resultando na abertura de 2223 processos. A subida é de 105 por cento para o número mais elevado de que há registo no espaço de um ano.É este o órgão autónomo do Estado que tem por missão fiscalizar todos os organismos sob administração direta ou indireta do Ministério da Justiça – os tribunais, as prisões e a Polícia Judiciária são disso exemplo (ver caixa) – e que reconhece o aumento da entrada de denúncias, que têm “crescido exponencialmente” desde há dois anos. A maior facilidade de reclamação à distância, que não foi abalada pela pandemia, é apontada como justificação.