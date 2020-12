A previsão para esta quarta-feira é de chuva em todo o território do continente - que será forte no Minho -, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Estão sob aviso amarelo todos os distritos com exceção de Bragança, Portalegre e Évora.



O agravar do mau tempo resulta da deslocação de uma depressão centrada na Irlanda. O vento será, por isso, forte, com consequente agitação marítima. Há também a previsão de uma descida da temperatura e queda de neve nas terras altas.

Ver comentários