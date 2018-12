Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Depressão Etienne afasta-se dos Açores

O Governo dos Açores havia determinado na tarde desta segunda-feira o encerramento das escolas nas ilhas das Flores e do Corvo.

22:18

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicou esta segunda-feira que às 17h00 dos Açores (mais uma em Lisboa) a depressão Etienne se encontrava a "cerca de 470 quilómetros a noroeste da ilha das Flores", afastando-se do arquipélago.



"Espera-se nas próximas horas uma melhoria gradual das condições meteorológicas, com uma diminuição da intensidade do vento e da agitação marítima em todo o arquipélago", vincou o IPMA em nota enviada ao início da noite.



A depressão chegou a colocar em aviso vermelho o grupo ocidental - Flores e Corvo - dos Açores, mas a partir das 22h00 locais desta segunda-feira toda a região ficará sob aviso amarelo, o segundo de quatro possíveis.



O mau tempo afetou ainda mais de 250 passageiros de voos interilhas e de uma ligação entre o Pico e Lisboa, além de ter provocado o encerramento de diversos portos.