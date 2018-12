Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Depressão Etienne encerra Porto de Santa Cruz das Flores nos Açores

Ondas poderão ser superiores aos seis ou sete metros ao longo do dia.

Por Lusa | 11:42

A autoridade marítima determinou esta segunda-feira o fecho a toda a navegação do Porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, face às adversas condições do estado do mar e à passagem nos Açores da depressão Etienne.



Num outro comunicado emitido, a capitania do porto de Santa Cruz das Flores e a do Porto da Horta (Faial) alertam para a possibilidade de aumento da agitação marítima, com ondas que poderão ser superiores aos seis ou sete metros ao longo do dia.



Face a estas condições, a autoridade marítima recomenda a adoção de medidas de precaução, nomeadamente o reforço da amarração dos barcos ou varar em lugar seguro as suas embarcações.



A população deve evitar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima, lê-se ainda no comunicado.



O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu também esta manhã um aviso a recomendar à população medidas de autoproteção, tendo em conta o agravamento do tempo nos Açores.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicou que "uma depressão em fase de cavamento, com um sistema frontal associado, deverá agravar o estado do tempo" em todas as ilhas dos Açores.



A depressão, de nome Etienne, deverá provocar um "aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima", além de uma "forte precipitação", em concreto nas ilhas dos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial).



É esperado, para o grupo ocidental, a partir das 09h00 de segunda-feira, "vento forte com rajadas que irão intensificando, podendo atingir os 120 km/h durante a tarde", além de "ondas de sudoeste passando a noroeste que poderão atingir os sete metros de altura significativa".



Para o grupo central haverá "precipitação forte, que poderá ser acompanhada de trovoadas", com o vento a poder atingir rajadas na ordem dos 100 km/h ao longo do dia e as ondas a chegarem aos nove metros de altura.



O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) "será o que menos sentirá os efeitos da depressão Etienne, prevendo-se apenas a ocorrência de precipitação por vezes forte" e eventualmente trovoada.