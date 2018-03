Depressão 'Félix' traz vento e agitação marítima fortes para Portugal

IPMA emitiu alerta.

Por Lusa | 00:10

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta quarta-feira um aviso para uma depressão, denominada 'Félix', que se está a formar a norte do arquipélago dos Açores, cujos efeitos esperados são vento forte e agitação marítima.

"Prevê-se que a depressão Félix, às 00h00 do dia 09 de março de 2018 (sexta-feira), se encontre centrada a norte do arquipélago dos Açores. Esta depressão irá afetar mais diretamente Portugal, Espanha e a parte oeste de França, seguindo depois a sua trajetória na direção nordeste para as ilhas Britânicas", refere o IPMA, em comunicado.

Segundo o documento, espera-se que os efeitos mais significativos em Portugal sejam "vento forte e agitação marítima forte".