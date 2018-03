Depressão Gisele vai provocar agravamento do tempo nos Açores

Previsões apontam para a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva em todas as nove ilhas.

Por Lusa | 14:50

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou esta segunda-feira para previsões de ventos fortes e agitação marítima a partir de terça-feira nos Açores, devido à passagem da depressão Gisele a norte do arquipélago.



De acordo com o meteorologista Carlos Ramalho, citado num comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, na terça-feira a depressão Gisele estará a norte dos Açores e prevê-se um aumento da intensidade e da agitação marítima no arquipélago.



O vento deverá soprar forte com rajadas até 110 quilómetros por hora nos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e até 100 quilómetros por hora nas ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria).



"Também na terça-feira se prevê um aumento da agitação marítima com ondas entre sete a oito metros e altura significativa no grupo ocidental e central, e seis a sete metros nas ilhas do grupo oriental", explicou ainda o meteorologista, acrescentando que o IPMA emitiu aviso laranja de vento e agitação marítima para os grupos ocidental e central, e aviso amarelo nas ilhas do grupo oriental.



Estes avisos "serão válidos para terça-feira e até às primeiras horas de quarta-feira", segundo Carlos Ramalho.



As previsões apontam ainda para a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva em todas as nove ilhas.



O aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Já o aviso laranja é o segundo mais grave da mesma escala.



Devido a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu um alerta a recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção, como a consolidação de telhados, portas e janelas ou ainda o reforço das amarrações das embarcações ou mudança dos barcos para local seguro.



A Proteção Civil dos Açores pede ainda que sejam guardados os objetos soltos de jardim, alertando que mesmo os leves podem ser projetados pelo vento forte e causar grandes prejuízos materiais e até acidentes pessoais graves.



Aos automobilistas é recomendado especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas e são desaconselhadas atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar.