Deputados socialistas voltam a bloquear audições no Parlamento devido ao caso das gémeas luso-brasileiras

Os deputados socialistas voltaram a bloquear novas audições no Parlamento devido ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O PS chumbou esta quarta-feira a presença no Parlamento de Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República; dos pais das meninas; de Marta Temido e de Lacerda Sales, ex-ministra e ex-secretário de Estado da Saúde.









No mesmo dia, o ministro da Saúde foi ouvido pelos deputados. “Todas as crianças que têm as mesmas circunstâncias clínicas são tratadas de acordo com as decisões dos médicos”, disse, sublinhando que não houve “nenhuma diferença”. Manuel Pizarro acrescentou que “não compete ao ministro classificar cada um dos envolvidos neste processo”. E mais não disse. Escuda-se na investigação que está a decorrer. “Não posso dizer nada que possa ser interpretado como um condicionamento”, defende.

Pizarro confirmou que o caso chegou ao Governo via Presidência, um procedimento que considera ser “habitual” e não estranha o processo de aprovação do medicamento. “O Infarmed trabalha frequentemente ao sábado e ao domingo”, considerou. “Vão encontrar muitos despachos meus aos sábados e domingos”, rematou.





“inutilidade atroz”



“há algo a esconder”



A Iniciativa Liberal diz que “não há interesse” em explicar o caso das gémeas e que isso causa a “sensação” de que “há algo a esconder”.





“não fazem mal”



O bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, afirmou que é contra as cunhas, mas se salvarem vidas “não fazem mal a ninguém”.