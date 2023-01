A chuva torrencial que caiu no primeiro dia do ano continua a causar estragos. Um deslizamento de terras e pedras de grandes dimensões atingiu, esta terça-feira, um dos edifícios do Hotel Eurostars Porto Douro, na Av. Gustavo Eiffel, no Porto. No momento da derrocada não se encontravam hóspedes no interior, pelo que os danos são apenas materiais - varandas, grades e caixilharia.









