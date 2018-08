Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descarga poluente mata peixes em ribeira de Santarém

Centenas de animais apareceram mortos na ribeira da Asseca.

08:46

Uma descarga poluente de origem desconhecida provocou a morte a centenas de peixes na ribeira da Asseca, que nasce em rio Maior e desagua no rio Tejo no Cartaxo.



A denúncia foi feita na segunda-feira por residentes na Moçarria, perto de Santarém, que se depararam com os peixes mortos.



Com os sinais evidentes de uma descarga poluente, como a água turva, carregada de espuma, e o cheiro nauseabundo, o presidente da Junta de Freguesia da Moçarria, Marcelo Morgado, apresentou queixa-crime na GNR.



O autarca sublinhou que não ficou surpreendido, porque a situação se repete todos os anos, coincidindo com o início da campanha do tomate.