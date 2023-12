Descargas poluentes fecham parque de campismo em Gouveia

O Instituto de Conservação da Natureza ordenou a suspensão preventiva do Parque de Campismo Vale do Rossim Ecosresort, em Gouveia, na sequência de descargas não tratadas de efluentes.A poluição foi detetada a 26 de Agosto e perante a continuidade da situação três meses depois, a empresa gestora foi notificada, a 24 de Novembro, de que deveria encerrar a infraestrutura. Dois dias depois, diz fonte do ICNF, "uma ação conjunta da equipa de Vigilantes da Natureza e da GNR verificou que a mesma se mantinha em atividade. Face ao crime de desobediência, foi solicitada a intervenção do Ministério Público".