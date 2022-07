O Governo aprovou esta terça-feira o acordo com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) para a transferência de competências da administração central para as autarquias, sobretudo nas áreas da Educação e Saúde.



No que respeita à Educação, 32 escolas do País deverão ser requalificadas ou reabilitadas e mais de 300 sofrerão obras de manutenção, no âmbito do acordo com a ANMP.









