Descida das temperaturas e previsão de chuva para esta sexta-feira

Temperaturas descem significativamente devido a uma massa polar.

07:55

As previsões meteorológicas para esta sexta-feira são de céu nublado com nuvens altas e alguma chuva no território continental, com as temperaturas a descerem significativamente devido a uma massa polar.



As temperaturas mínimas baixam até aos 7 graus em Bragança e as máximas vão até aos 25 graus em Santarém, o distrito mais quente desta sexta-feira.



Em Lisboa, capital portuguesa, a mínima é de 14 graus, ao passo que a máxima atinge os 23 graus.



No Porto, o temperatura máxima ronda os 18 graus e a mínima é de 11.