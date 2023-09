Descoberta de vestígios arqueológicos atrasa obra do 'metrobus' no Porto

A descoberta de vestígios arqueológicos na Avenida Marechal Gomes da Costa, no Porto, vai atrasar a obra da linha de 'metrobus', estimando esta quarta-feira a Metro do Porto condicionamentos de trânsito naquela artéria até outubro.

Numa carta enviada esta quarta-feira aos moradores, a empresa Metro do Porto, responsável pela obra, refere que, no âmbito dos trabalhos que decorrem entre a Avenida Marechal Gomes da Costa e a Praça do Império, "foram encontrados vestígios arqueológicos -- nomeadamente um conjunto de fossas, situadas precisamente sob o canal 'metrobus' - que vão obrigar à realização de sondagens exploratórias mais profundas".

Estas escavações arqueológicas, obrigatórias por lei, "visam avaliar o eventual valor histórico deste património e, em termos práticos, impedem o desenvolvimento da obra de acordo com o planeamento que estava definido", explica a empresa, estimando que as sondagens se prolonguem por três semanas.