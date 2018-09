Arqueólogos encontram nau naufragada em Cascais e falam de "descoberta do século"

Navio terá naufragado entre 1575 e 1625. Descoberta foi feita num mergulho junto ao ilhéu do Bugio, no rio Tejo

Por Lusa | 10:00

Uma equipa de arqueólogos da Câmara Municipal de Cascais, ligada ao Projeto Municipal da Carta Arqueológica Subaquática do Litoral, descobriu uma nau que terá naufragado entre 1575 e 1625, e que é considerada a "descoberta do século", segundo o município.

A descoberta, feita num mergulho junto ao ilhéu do Bugio, no rio Tejo, no passado dia 3 de setembro, resultou do Projeto da Carta Arqueológica Subaquática de Cascais (ProCASC), aprovado pelo município em 2005, e que tem por objetivo recolher todo o tipo de informação histórica, numa campanha de investigação subaquática.

Em declarações à agência Lusa, o diretor científico do ProCASC, Jorge Freire, explicou que os vestígios da nau foram encontrados a uma profundidade média de 12 metros, junto ao Bugio, e abrangem uma área aproximada de 100 metros de comprimento por 50 metros de largura.