Os destroços do navio de guerra ‘USS Jacob Jones’, afundado durante a Primeira Guerra Mundial com mais de 100 homens a bordo, foram, agora, descobertos na costa da Cornualha, Inglaterra.









“Estamos entusiasmados por anunciar que identificámos o primeiro contratorpedeiro americano a ser afundado por ação inimiga. Foi atingido por um submarino alemão em 6 de dezembro de 1917”, explicou o britânico Dominic Robinson, que integrou a equipa de mergulhadores.

O navio estava armado com quatro canhões e tinha como missão patrulhar a costa e, também, escoltar comboios no mar da Irlanda. Foi descoberto a mais de 100 metros de profundidade, com algumas peças ainda intactas. Em imagens divulgadas, podem ser identificados os tubos de torpedo, o sino e as caldeiras.





Na altura em que foi atingido por um U 53, a bordo estariam sete oficiais e 103 marinheiros. Oito minutos depois, o navio afundou e 66 homens morreram. Alguns sobreviventes foram encaminhados para os botes salva-vidas pelo tenente Staton F. Kalk, que morreu por não resistir à exaustão.