Desconfinamento enche esplanadas no Algarve

"Foi uma agradável surpresa a reação das pessoas. Acredito que é um bom presságio para o que vem aí”, refere Mauro Ferrão, um dos donos de um café com esplanada na Galé, em Albufeira, que foi precisamente inaugurado no primeiro dia desta segunda fase do desconfinamento.













João Guerreira considera ainda que “a economia real do Algarve só se faz com turismo”, deixando um alerta para “a situação de catástrofe social e económica que se vive na região”.



"As esplanadas disponíveis ficaram cheias no primeiro dia, embora no segundo tenha havido alguma diminuição", refere, por seu turno, João Guerreiro, presidente da Associação dos Empresários de Quarteira e Vilamoura.