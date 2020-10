Descontos nas portagens da A22 são "medida ridícula"

A Comissão de Utentes da Via do Infante (CUVI) diz que o desconto de 25% anunciado pelo Governo para as portagens da A22 são "uma medida ridícula", já que só serão aplicados a partir do 8º dia de utilização no mesmo mês."O que se impõe é acabar com as portagens no Algarve e o Governo cumprir as disposições da Assembleia da República, diminuindo, assim, os acidentes de viação, as vítimas mortais e os feridos, em particular na EN125 e aliviar a crise para as pessoas e empresas", realça a CUVI.Outra das críticas desta comissão face à medida é a obrigatoriedade dos veículos estarem equipados com o dispositivo eletrónico para terem este desconto, o que vai implicar, a quem não o tenha, a compra de um novo aparelho à Via Verde. "Uma trapalhada", acusam.