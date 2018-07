Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desconvocada greve na Portugália Airlines

Medida estava agendada para ocorrer entre os dias 11 e 16 de julho.

Por Lusa | 22:22

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) anunciou esta terça-feira que foi desconvocada a greve da Portugália Airlines, que estava agendada entre os dias 11 e 16 de julho.



"No seguimento da Assembleia Geral de Trabalhadores realizada hoje, pelas 19h30, foi desconvocada a greve da Portugália Airlines, decretada entre os dias 11 e 16 de julho pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, fruto de um entendimento alcançado", refere o SNPVAC em comunicado.



A greve dos tripulantes de cabine da Portugália Airlines estava agendada entre as 00h00 do dia 11 de julho e as 23h59 do dia 16 de julho, mas acabou por ser desconvocada.



A discriminação relativamente aos horários de trabalho tinha sido o principal motivo que levou o sindicato a avançar para a paralisação.



Em meados de 2007, a Portugália Airlines integrou o Grupo TAP, assumindo um novo modelo de negócio.