A cidade da Península Ibérica com mais trânsito é portuguesa

Respondeu Lisboa? Então acertou! De acordo com o ranking mundial das cidades mais congestionadas em 2018, elaborado pela Tom Tom com dados reais dos seus utilizadores, a cidade portuguesa com mais trânsito é a capital Lisboa.

A situação lisboeta é tão caótica que também foi considerada a cidade com mais trânsito da Península Ibérica, deixando para trás Madrid e Barcelona, que aparece logo a seguir.

Este ranking resulta dos dados recolhidos pela Tom Tom de todos os utilizadores dos seus sistemas, sendo que a referência usada é o tempo necessário para cumprir a viagem em causa. A partir destes dados foi possível obter um valor percentual que representa a quantidade de tempo que os condutores fazem a mais por ano. Em Lisboa este valor é de 32%, pelo que o tempo de viagem é, em média, 32% superior ao previsto sem trânsito.



Mas nem tudo são más notícias

Lisboa até pode ser a cidade portuguesa com mais trânsito da Península Ibérica, mas não regista uma tendência de subida face ao ano anterior. É que o nível de congestionamento em 2018 foi exactamente o mesmo do que em 2017: 32%.

Quando comparada com as cidades mais problemáticas – ao nível do trânsito – do mundo, Lisboa surge na posição 77 de um total de 403 cidades avaliadas. Mumbai (Índia) é quem lidera a lista, seguida de Bogotá (Colômbia), Lima (Peru), Nova Deli (Índia) e Moscovo (Rússia).