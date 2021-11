Os efeitos da pandemia na natalidade ainda se sentem em Portugal e 2021 pode ser o ano em que o número de nascimentos fique abaixo dos 80 mil pela primeira vez desde 1900 (primeiro ano com estatísticas vitais disponíveis). De janeiro a setembro nasceram 58 732 bebés, uma média de 6526 por mês. A manter-se a média, no final do ano terão nascido 78 312 crianças, quase menos 9 mil que durante 2019, o último ano antes da pandemia.